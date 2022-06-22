وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.

واتهمت القاضية سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.

وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.

وحاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف فبراير.

واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12من مايو بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار.

وينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما.