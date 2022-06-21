وقالت الوزارة في بيان: "استشهد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة أسكاكا في سلفيت".

وبحسب شهود فلسطينيين، كان علي حسن حرب (28 عاما) يعمل في الأرض قرب مستوطنة حين هاجمه مستوطنون.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، التي لم تحدد هوية المعتدي، عن إصابة فلسطيني بجروح خطرة "بعدما طُعن على ما يبدو".

وأشارت في بيان إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن شجارا حصل بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكتبت الشرطة: "وصلت قوات من الشرطة إلى المكان حيث نقل فلسطيني مصاب بجروح خطرة إلى المستشفى، بعدما طُعن على ما يبدو".

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي بمستوطنات في الضفة الغربية، حيث يعيش أيضا 2.8 مليون فلسطيني، وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.