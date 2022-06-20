وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن وزارته أوصلت على نحو عاجل لوازم طبية وكميات كبيرة من الأدوية والعلاجات بقيمة نحو مليون دولار، لإسعاف المصابين.

وأضاف أن "الوباء مصحوب بحالات الإصابة بالإسهال الحاد الذي يتسبب في تضرر الكلى، لا سميا عند كبار السن".

وأشار الوزير إلى أن "أكثر من مائتي نزيل في سجن السليمانية أصيبوا بالوباء، الذي تسبب في وفاة اثنين منهم حتى الآن".

وأكد رئيس دائرة الصحة في السليمانية صباح الهورامي أن "الوضع الصحي في المحافظة لايزال تحت السيطرة"، وأن "العلاجات المطلوبة لمعالجة المصابين متوفرة، وعلاج الوباء ليس صعبا لأن مسبباته الجرثومية معروفة".