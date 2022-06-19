وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان إن الاجتماع تناول العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون الثنائي بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضاف راضي أن لقاء القمة تناول أيضا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

ورحب القادة، بالقمة المرتقبة أن ستستضيفها السعودية بن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.

من جانبهما، أشاد الملكان حمد بن عيسى وعبد الله الثاني بين الحسين بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة.

وأكدا الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا.