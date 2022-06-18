قال مسؤول من قادة الانفصاليين المدعومين من روسيا، إن انفجارا قويا هز السبت منطقة بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية المحاصرة، حيث شوهدت سحابة برتقالية اللون تتصاعد في السماء.

ونشر روديون ميروشنيك، المسؤول في الإدارة الانفصالية لجمهورية لوغانسك الشعبية التي أعلنت نفسها من جانب واحد، مقطع فيديو عبر تطبيق تيليغرام لما قال إنها السحابة.

وقال ميروشنيك إنه لا يستطيع معرفة ما إذا كان الانفجار قد وقع في المدينة أو بالقرب منها.

ويوجد في سيفيرودونيتسك، التي تقصفها القوات الروسية منذ أسابيع، مصنع آزوت للكيماويات حيث يحتمي مئات المدنيين.

صواريخ روسية تدمر مستودع وقود

وقال رئيس الإدارة المحلية في بلدة نوفوموسكوفسك، في رسالة عبر الإنترنت، إن 3 صواريخ روسية دمرت مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفوموسكوفسك بشرق أوكرانيا، السبت، مما أدى إلى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.

ونشر فالنتين ريزنيتشينكو صورة لما قال إنه حريق هائل في المستودع. وتقع نوفوموسكوفسك إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية دنيبرو.

قوات الاحتياطي الروسي

من ناحيته، قال سيرهي جايداي، حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية، السبت، إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك، من مناطق قتال أخرى، في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني "اليوم أو غدا أو بعد غد، سيدفعون بكل قوات الاحتياط لديهم.. عدد كبير منهم هناك بالفعل، ويشكلون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على (مكاسبهم)".

وقال إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على معظم أنحاء المدينة، لكن ليس كلها.

وأفادت السلطات الأوكرانية، السبت، عن "معارك شرسة" في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من بوروفينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.