واستنادا إلى القناة التي لم تذكر أيّ مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيّرة مسلّحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعًا لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عمليّة نفّذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

وأضافت القناة أنّ "قادة كبارا" من حزب العمّال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة وأنّه جرى تحييد "ستة إرهابيّين"، حسب تعبيرها.

يخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف أبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.