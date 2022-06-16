وكشفت المصادر عن مقتل الصحفي الذي يعمل لدى الوكالة اليابانية، في الانفجار، مشيرة إلى العثور على بطاقة العمل بين محتويات السيارة المنكوبة.

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن وفاة شخص على متن سيارة انفجرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في حي كابوتا بمديرية المنصورة في عدن.

ووقع الانفجار جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة بالسيارة، وطوقت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن مكان الانفجار، وشرعت في البحث عن ملابسات الحادث، وجمع الأدلة.

وتستهدف قوى الإرهاب العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، من أجل زعزعة الاستقرار وإفشال المرحلة الانتقالية، إضافة لإحباط جهود تطبيق مخرجات مشاورات الرياض.