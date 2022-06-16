وصرح متحدث باسم قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ في الساعات الأولى من اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لرويترز "حتى الآن ما زال الوضع غامضا".

وذكر أن العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحميرة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية، وأشار إلى أن طائرات هليكوبتر أميركية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

وقال إن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وذكر مصدر على صلة بقوات المعارضة في المنطقة أن اشتباكات اندلعت أثناء العملية.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات كردية موالية للولايات المتحدة وفي غربي إدلب الذي يسيطر عليه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة.

ونفذت قوات خاصة أميركية عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في فبراير شباط غربي محافظة إدلب في منطقة خاضعة لجماعة هيئة تحرير الشام المتشددة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.