وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات جاء "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

إلا أن موظفاً في المطار صرح لـ"فرانس برس" دون الكشف عن هويته: "تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات"، تزامناً مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط".

واستهدف هجوم إسرائيلي مواقع جنوبي العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

واعترضت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ، وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال مسؤول سوري: "في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".