وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ، وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال المسؤول: "في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".