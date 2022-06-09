ورحب رئيس دولة الإمارات في بداية اللقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قدم تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيدا بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم.

كما هنأ بينيت الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.

من جانبه، عبر رئيس دولة الإمارات عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنيا لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل.