وحسب مصدر طبي، فقد نقلت كوادر الدفاع المدني طفلا يبلغ من العمر عامين إلى مستشفى الأميرة بسمة في مدينة إربد إثر انسداد مجرى التنفس لديه من جراء تناوله قطعة جزر صغيره في منزل ذويه.

الطفل وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي، ونجحت كوادر قسم الإسعاف والطوارئ في إعادة إنعاش قلبه، وأدخل إلى قسم العناية الحثيثة، إلا أنه توفي في اليوم التالي.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم بوفاة الطفل، وطالبوا الأهل بتشديد الرقابة على الأطفال، لكي لا تتكرر هذه الحادثة المؤلمة.

محمد جلابنة، والد الطفل، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن الطفل راشد هو طفله الوحيد، وكان برفقة والدته في بيت جده، وأمسك بحبة جزر وبدأ يأكل فيها، ثم أصدر أصواتا تظهر أنه تعرض للاختناق، فأسرعت أمه وحاولت مساعدته ثم نقلته إلى عيادة خاصة قريبة وتم طلب الدفاع المدني ونقل إلى المستشفى.

وأضاف والد الطفل أن الفحوصات الطبية في المستشفى بينت أن الطفل كان يعاني من اختناق وصعوبة بالتنفس بسبب وجود قطعة جزر داخل مجرى التنفس، حيث انقطع الأوكسجين عن الدماغ حوالي ربع ساعة، مما أدى إلى سكتة دماغية وتوقف القلب والوفاة خلال ساعات.