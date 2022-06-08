وفي كلمة له جدد البرهان دعمه للحوار وتقديم كافة التسهيلات من أجل ضمان الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا رئيس المجلس السيادي السوداني القوى السياسية بمختلف مكوناتها إلى المشاركة في الحوار الوطني وتجاوز خلافاتها.

جاء ذلك في وقت بحثت اللجنة العسكرية الثلاثية في السودان خلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية سبل تحقيق التقارب بين الأطراف السودانية، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

كما ناقش اللقاء آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر المقرر انطلاقه، الأربعاء، حيث أكدت اللجنة التزامها بإنجاحه.