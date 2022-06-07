وذكرت إذاعة موازييك أن قاضي التحقيق بالمكتب 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرارا منع السفر بحق القيادي بحركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع.

وكانت النيابة العمومية لمكافحة للإرهاب قد أحالت الدعداع على قاضي التحقيق بموجب تهم تعلقت بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات لها علاقة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، دون معرفة مصدر تلك الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية، وفقا لـ"موازييك".

وأفاد المصدر أن قاضي التحقيق قد استجوب الدعداع حول ما نسب إليه، ليقرر إثرها الإبقاء عليه بحالة سراح مع المنع من السفر.

وفي أواخر مايو قرّر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.