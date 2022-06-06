هذه الأراضي في كل من القاهرة الجديدة ومدينة بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، وتأتي ضمن المرحلة الثامنة من مشروع "بيت الوطن".

وبحسب عدد من الصحف المصرية، بلغ سعر المتر الواحد في هذه الأراضي بمدينتي القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة 90 دولارا، أي ما قيمته 1565 جنيها مصريا، وفي حال كانت المقبرة مساحتها 40 مترا مربعا فإن سعرها سيكون 3600 دولار، ومقدم الحجز 900 دولار.

أما في مدينة بدر، فإن سعر المتر 80 دولارا، أي ما يعادل 1320 جنيها، ليكون سعر المقبرة مساحة 40 مترا مربعا، 3200 دولار، والمقدم المطلوب للحجز 800 دولار.

يذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أعلنت طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والشروق وبدر والعبور الجديدة والسادات.

واشترطت الوزارة أن تكون المساحة الإجمالية للقطعة 40 متر مربع تحت العجز والزيادة مع تخصيص قطع أراضي المقابر بحق الانتفاع فقط والأرض ملك جهاز المدينة.

كما حظرت الوزارة تقسيم أو تجزئة المقبرة مع التقيد بعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصصة من أجله مع استخراج التصاريح اللازمة، كما يحظر القانون التصرف في المقبرة المخصصة أو التنازل عنها للغير أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى وفي حالة المخالفة يعتبر حق الانتفاع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

كما تلزم الوزارة من خصص له الأرض القيام باتخاذ الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للدفن.