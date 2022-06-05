وقالت الرئاسة، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "وافق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم، على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة، وذلك بخفض سعرها بـ100 ألف دينار".

وأضافت: "كما أسدى الرئيس عبد المجيد تبون تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج".

وكانت السلطات السعودية أعلنت، في وقت سابق، أنها قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل وخارج المملكة.

وسيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات كوفيد-19.