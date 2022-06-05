وقال السيسي، في مداخلة الأحد خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا"، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، إن "القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء"، مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط في إفريقيا بل في باقي الدول.

ووجه السيسي، التحية والتقدير إلى البروفيسور هارفي جيمس أولتر، العالم الأميركي في الفيروسات والحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب لعام 2020 ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي).

ورحب الرئيس السيسي بكل المشاركين في المؤتمر وبالجهد الكبير المبذول حتى الآن في إخراج المؤتمر بهذا الشكل.

وأكد أن قلة الموارد ليست عائقا لتحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن أي هدف يحتاج إلى موازنات وأموال.

وقال السيسي إنه تم الاستعانة بشركات أميركية في التجربة المصرية، حيث تم التحدث معهم للمساهمة في توفير علاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) بتكلفة مالية تستطيع مصر من خلالها الإنفاق على علاج ملايين المصابين.

وأضاف إن مصر "وجدت خلال تلك الفترة أن الدواء تبلغ تكلفته حوالي 10 آلاف دولار للفرد، وحصلنا عليه من الشركات بتكلفة أقل من ذلك بكثير "، معربا عن شكره لشركات الدواء التي ساهمت في ذلك.

وتابع السيسي، موجها حديثه لشركات الأدوية: "إفريقيا سوق واعد، يضم حوالي مليارا و 350 مليون نسمة، وخلال حوالي 20 أو 30 سنة سيصبح 2.5 مليار نسمة "، مؤكدا أن إفريقيا سوق كبيرة لها مستقبل.

وقال السيسي: " المستقبل لإفريقيا حيث أن نسبة 60 إلى 65 بالمئة من سكانها شباب وأكثر من ذلك، وهي فرصة كبيرة".

وأكد الرئيس المصري: "القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء، وأن أعضاء الحكومة يعلمون جيدا مدى التقدير والاحترام الإنساني لكل من يعاني ليس فقط في إفريقيا بل في باقي دول العالم".