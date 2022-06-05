وبحث الرئيس اللبناني مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دخول سفينة "إنرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون طلب من الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول الأمر.

وأضاف أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن إسرائيل تفتعل أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية.

وأضاف ميقاتي في بيان: "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة".