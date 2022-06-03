وذكر البيان أن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما تم نشره، وتدعو فيه السفارة إلى "عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق من صباح الخميس، غردت السفارة الأميركية في الكويت قائلة "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".