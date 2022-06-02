وقال غروندبرغ في بيان: "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية (الخميس). تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الماضي".

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: "شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين. فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستأنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من 6 سنوات على الإغلاق".

وأشاد المبعوث بـ"اتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة"، مضيفا: "تمثل الهدنة تحولا كبيرا في مسار الحرب تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف. لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله".

وأكد غروندبرغ استمراره بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملة، و"التوجه نحو حل سياسي مستدام للنزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالا ونساء".