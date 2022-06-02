وأفاد المصدر أن الحالة المسجلة لمسافر قادم من دولة أوروبية، ورصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي بخصوص انتشار جدري القرود.

وكان المغرب قد عزز إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بعد أن سجلت جارته الشمالية إسبانيا ودول أوروبية أخرى إصابات مؤكدة بجدري القرود.

وتقوم السلطات الصحية في المملكة من خلال المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، على متابعة الوضعية الوبائية العالمية لفيروس جدري القرود وجميع التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار المرض الفيروسي داخل المملكة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت دليلا للتوعية بهذا المرض قبل دخوله المملكة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة على الفور إلى السلطات الصحية من أجل عرضها على التشخيص الطبي.