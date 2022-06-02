وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، استهدفت الحملة تطعيم وتحصين خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن تسمح لهم حالتهم الصحية بتلقي اللقاح.

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح "كوفيد 19" لكافة أفراد المجتمع، سعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

وتحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في كافة المراكز الصحية بالدولة، الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في مكافحة "كوفيد 19".