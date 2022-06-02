وقال مسؤول أمني يمني، أن جهاز الشرطة بمحافظة المهرة تمكن مساء الثلاثاء، من ضبط السفينة الإيرانية وطاقمها المكون من خمسة ايرانيين وبحار سادس يحمل الجنسية الباكستانية، أثناء عملية إنزال شحنة المخدرات التي تحملها السفينة في ساحل حوف بمحافظة المهرة.

وذكر العقيد أحمد علي رعفيت نائب مدير شرطة المهرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن عملية الإيقاع بالسفينة وطاقمها الإيراني جرى في أعقاب عملية رصد وتحر كبيرة بمساعدة أجهزة الاستخبارات.

من جانبه أجرى وزير الداخلية بالحكومة اليمنية إبراهيم حيدان في وقت سابق اتصالا هاتفيا بنائب مدير عام شرطة محافظة المهرة، أحمد رعفيت.

وأشاد وزير الداخلية خلال الاتصال بالدور الذي تقوم به قوات الشرطة بالمحافظة لتثبيت الأمن والاستقرار وضبط المخالفين ومكافحة مروجي المخدرات وضبط المهربين.

وقال حيدان: "عملية القبض على السفينة الإيرانية والمهربين على متنها يعتبر إنجازا أمنيا كبيرا يستحق الإشادة".

ووجه وزير الداخلية بصرف مكافأة مالية لرجال الأمن الذين قبضوا على السفينة الإيرانية التي تحمل المخدرات.

وتعتبر محافظة المهرة بمنافذها البرية والبحرية أحد أهم منافذ تهريب الممنوعات والأسلحة المهربة الى الداخل اليمني.

وسبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية وسلطات الجمارك اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية عن عدة عمليات جرى خلالها ضبط شحنات من المخدرات والأسلحة المهربة.