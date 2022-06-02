يأتي هذا النداء تزامنا مع تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الإفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص أمطار.

في غضون ذلك، تحاول وكالات الإغاثة تجنب تكرار مجاعة قتلت مئات الآلاف من السكان قبل عشرة أعوام.

ويلتزم المغرب كطرف معني بما تشهده القارة من احتباس حراري وجفاف، بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، مُجددا دعوته إلى العدالة المناخية في هذه القارة التي تعاني من العواقب السلبية للتغيرات المناخية رغم كونها القارة ذات الانبعاثات الأقل.

المناخ "هم" مشترك

أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن العوامل التي تزيد من تفاقم الآثار المادية للتغيرات المناخية على إفريقيا، تتمثل في التطور الديمغرافي الكبير، والوضع الاقتصادي الهش وغياب القدرات التكنولوجية الملائمة.

ودعا عروشي، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو، إلى "البناء على المبادرات القارية، وخاصة لجان المناخ الثلاث لمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية من أجل تجسيد الإجراءات التي تتيح تعزيز التكيف والصمود بالقارة في مواجهة هذه الظاهرة".

كما أكد الدبلوماسي أن الغرض من تكوين جبهة إفريقية تُعنى بالمناخ، هو "رفع تحديات التغير المناخي من أجل ضمان توحيد الجهود لتعبئة أكبر للموارد المتاحة بالقارة لتعزيز تكيفها وصمودها، سواء على مستوى نظام الإنذار المبكر أو على مستوى الالتزام والتفاعل مع مختلف شركاء القارة."

دور المغرب داخل المؤسسات الإفريقية

وحول دور المغرب داخل المؤسسات الإفريقية في مواجهة التحديات المناخية، قال محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، إن المغرب قطع أشواطا هامة في مواجهة تغير المناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعوته اليوم لبناء تحالف إفريقي يدخل في إطار استكمال ما تم الاتفاق عليه خلال قمة مراكش للمناخ المنعقدة سنة 2016 والتي عرفت خلق عدة لجان للمناخ، تشتغل على الصعيد الإفريقي، ومهد هذا الزخم والأداء المتميز للمغرب على الصعيد القاري".

وأكد الخبير في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المغرب يسعى لتوحيد الخطاب والجهود، لأن القارة الإفريقية مطالبة بأن تكون لها كلمة موحدة من أجل تعبئة مواردها المالية واللوجيستية، وإدماج الشباب ضمن هذا التوجه، لأن هذه الفئة هس من ستتحمل عبء التغير المناخي خلال السنوات القادمة".

ودعا بنعبو إلى "تظافر الجهود من أجل إسماع صوت إفريقيا على الصعيد الدولي في المناسبات والمؤتمرات الدولية، والترافع عن القضايا المناخية التي تهم القارة"، مشيرا إلى أن نشطاء البيئة في القارة السمراء لا تُسمع كلمتهم لأن هناك تحالفات أقوى يكون صوتها أقرب إلى أصحاب القرار في أميركا والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها دولا صناعية كبرى".

النموذج المغربي

يتوجه المغرب بخطى ثابتة نحو استعمال الطاقات النظيفة في إطار ما تسميه المملكة "انتقالا طاقيا" وقد خصصت الحكومة الحالية وزارة لهذا الغرض، وذلك نظرا لجسامة الأهداف المسطرة ولما للمناخ من أهمية في سياسات المغرب المستقبلية.

ويمتلك المغرب 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ 3950 ميغاوات رهن الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.

كما أن النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، حدد خمسة رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها "البحث والابتكار" و"الطاقة".

وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد أبرز في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر "كوب-26" في نونبر 2021، أن التزام المغرب بدينامية التحول الطاقي خيار سياسي إرادي رفعه إلى أعلى هرم الدولة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أنه مسار بدأ منذ ما يفوق عقدا من الزمن، من خلال استراتيجية طاقية طموحة، تستند أساسا، على صعود الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.

إفريقيا ضحية انبعاثات العالم

تعاني القارة الإفريقية في صمت من انبعاثات القوى الاقتصادية والصناعية الكبرى، بحيث يُجمع الخبراء أن انبعاثاتها الغازية ضئيلة بالمقارنة مع القارات الأخرى.



في تقرير نشرته الأمم المتحدة، وضعت فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا يدها على جرح غائر، لافتة إلى أن الاحتباس الحراري له عواقب وخيمة على مناخ القارة السمراء.

وكتبت في تقرير نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي على الإنترنت، "إن الظواهر المناخية القاسية؛ مثل حالات الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما في ذلك التصحر المتسارع، وتآكل السواحل، وانقراض الأنواع، تسبب الخراب للاقتصادات الإفريقية".

واستطردت في معرض تحليلها قائلة: "ومع ذلك، فقد ساهمت القارة (الإفريقية) بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تمثل أقل من 4% من الانبعاثات العالمية. عند مستوى 0.8 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون/عام، على سبيل المثال، تعتبر انبعاثات الفرد في إفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنة، وأقل بكثير من المناطق الأخرى مثل أوروبا وآسيا".