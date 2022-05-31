وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الصيني قدم، خلال الاتصال، تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي عززها المغفور له ورسخها خلال مسيرة قيادته للدولة.

كما هنأ شي جين بينغ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق طموحات دولة الإمارات وشعبها نحو آفاق جديدة من الرخاء والريادة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الصيني، خلال الاتصال، تطلعه نحو مزيد من العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس الدولة عن شكره وتقديره لشي جين بينغ، لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه سموه وشعب الإمارات، مؤكدا قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.