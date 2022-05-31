وفي مقابلة المحجوب مع سكاي نيوز عربية، ليلة الثلاثاء، قال المحجوب إن الجيش الوطني كثف من عمليات الاستطلاع، وملاحقة عناصر تنظيم داعش، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي وجه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي أن هناك تعاونا مع عدة دول في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشدد على الجيش الوطني الليبي يتمتع بدعم شعبي كبير.

وسيطر الجيش الوطني الليبي على كامل مدينة القطرون، جنوبي البلاد، بعد شنه عمليات عسكرية استهدفت مقرات لتجمعات إرهابية، بينما يتصاعد الاضطراب الأمني غربًا، الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة وحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وحسب مصدر أمني في مدينة القطرون، فإن الجيش الوطني الليبي استطاع دخولها فجر الإثنين، في عملية سريعة أسفرت عن السيطرة على المدينة والتمركز في أهم أحيائها وطرقاتها.

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المقدم عبد الله كاشي، من أمن مدينة القطرون، إن قوة تابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 128 مدعومين بعناصر أمنية من المدينة، وكذلك بعض الشباب المتطوعين من المدينة، سيطروا صباحًا على كامل المدينة.

وأوضح أن العملية العسكرية كانت تستهدف جماعات إرهابية تعمل من المدينة، ودمَّرت قوات الجيش 6 سيارات مسلحة وأسرت قياديًّا بارزًا من تنظيم داعش الإرهابي يدعى "أبو معاذ الطشاني"، الذي سبق له أن خاض عدة معارك ضد الجيش في مدينة درنة.