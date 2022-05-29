وأشار بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إلى أن تصفية العناصر الإرهابية حدث بعد تبادل النيران بين المجموعة الإرهابية وقوات إنفاذ القانون.

ووصف العناصر الإرهابية بأنها "شديدة الخطورة".

وعثرت القوات المسلحة بحوزة المجموعة الإرهابية، وفق البيان، على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.

وأضاف البيان أنه "تم التحفظ على جثث العناصر الإرهابية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

ووفق البيان "ألقي القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبطت معه بندقية آلية ومجموعة من الطلقات النارية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة".