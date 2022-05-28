وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها وأسرتها "في محنة شديدة ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة".

وتابعت في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": "هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت: "قيامي بواجباتي كوزيره في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنه تواجه بشجاعة محنه ابنها. ومهما كانت العواقب فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".

وأكملت الوزيرة في منشورها: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنه، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا اللذين لقوا ربهم".

وطالبت الوزيرة وسائل الإعلام بـ"تحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع المحنه التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به".

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اتهام رامي (26 عاما) بقتل اثنين من زملائه، مشيرة إلى أن محكمة أميركية حددت 17 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم.