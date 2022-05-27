وبأمر من الملك عبدالله الثاني، أعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأعرب الديوان الملكي عن "صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته".