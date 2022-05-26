وأضاف البنتاغون أن "مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف"، مشيرا إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي يناير الماضي، نشرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، بيانا بشأن صفقة بيع طائرات "سوبر هركليز" وعتاد متصل بها لمصر، قيمتها 2.2 مليار دولار.

وحينها، أكد البيان أن "هذا البيع المقترح، سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، يعد شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".