وأكد أمر الإحالة الخاص بالقضية أن "المتهمين الثلاثة وأعمارهم 33 و45 و44 سنة، قتلوا المجني عليه طارق ف ع، وهو أمين شرطة، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد".

وكان الجناة الثلاثة في سيارة جرى الإبلاغ عن سرقتها، وعندما واجههم الشرطي في حاجز أمني "اتفقوا على قتله وإزهاق روح كل من يتصادف وجوده من رجال الأمن"، وفق المحكمة.

و"أشهر المتهمان الثالث والرابع بنادق آلية صوب أمين الشرطة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية فأصابوه إصابة أودت بحياته، بينما كان المتهم الرابع في مسرح الجريمة".

كما أضافت المحكمة أن "الجناة شرعوا في قتل الثلاثة الآخرين من خلال إطلاق أعيرة نارية، لكنهم نجوا من الحادث" وتعرضوا فقط لإصابات.

وبحسب الوثيقة القضائية، فإن "المتهمين حصلوا على بندقيتين آليتين بشكل غير مرخص، إلى جانب ذخائر نارية، كما أنهم خربوا سيارة شرطة عمدا بعد أن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية".