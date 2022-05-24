كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، محمد الأمين، بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 11 ألف دولار).

كما وجد الادعاء الأمين مذنبا بتهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ضعف الأطفال في دار أيتام للفتيات جنوب محافظة بني سويف.

ويخضع حكم المحكمة الصادر يوم الاثنين للاستئناف أمام محكمة أعلى. وصف محامي دفاع الأمين الاتهامات مرارًا بأنها لا أساس لها من الصحة.

لم تحدد المحكمة طبيعة الاعتداءات لكنها قالت إنها لم تكن اغتصابًا. وقال بيان سابق للادعاء إن الفتيات كن قاصرات عندما وقعت الجرائم.

وأغلقت السلطات دار الأيتام أواخر العام الماضي بعد ظهور مزاعم ضد الأمين. وتم القبض عليه في يناير، ومكث منذ ذلك الحين في السجن.