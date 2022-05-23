وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية.

وأضاف الجلوي أن سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس، وموجة الغبار التي تتعرض لها البالد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وفي العراق المجاور أيضا، سُجلت عواصف ترابية شديدة، الإثنين، شلت الحياة وأدت إلى إغلاق مطار بغداد الدولي وتعطيل الدراسة، بعد وصول مدى الرؤية إلى 400 متر.

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد، باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الغبار الكثيفة، فضلا عن تأجيل الامتحانات.