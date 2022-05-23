وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد، باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الغبار الكثيفة.

وقالت مصادر صحية لسكاي نيوز عربية، إن مستشفيات محافظة الأنبار استقبلت 47 حالة اختناق وضيق تنفس بسبب العاصفة الترابية.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي الدليمي، أنه تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الاثنين، إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الإجراء جاء بسبب "التوقعات الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة".

كما أصدرت إدارة مطار بغداد بيانا، جاء فيه: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية".

وأوضحت أن "مدى الرؤية وصل إلى 400 متر"، لافتة أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أية مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر بها البلاد".