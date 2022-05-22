وحثت اللجنة العليا الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وتشير بيانات رويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في سلطنة عمان منذ بدء الجائحة يصل إلى 389 ألفا و943 حالة إلى جانب 4260 وفاة لها علاقة بكورونا.