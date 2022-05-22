واتهم بوليانسكي الغرب والأمم المتحدة بعدم بذل جهد كاف لتقديم المساعدة عن طريق دمشق والفشل في تمويل "مشاريع إعادة الإعمار المبكر" لتحسين حياة ملايين السوريين.

وذكر بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة "لا نوافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا يمكننا غض الطرف عن حقيقة اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية".

كما أضاف أن مؤيدي تقديم المساعدات عبر الحدود "لا يظهرون أي رغبة" في إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع من خلال دمشق والتي يمكن ترتيبها بسهولة، "وهو ما لا يترك لنا أي سبب للحفاظ على الآلية القائمة عبر الحدود".

وتابع بوليانسكي أن مقاتلي النصرة، فرع القاعدة في سوريا "يعلنون صراحة أنهم لن يسمحوا بمرور الشحنات الإنسانية من دمشق على حساب إيصال المساعدات عبر الحدود".

يشار إلى أن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض أوائل يوليو 2020 ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وبعد أيام، وافق المجلس على تقديم المساعدات عبر معبر واحد فقط، هو باب الهوى. وتم تمديد هذا التفويض لمدة عام لمدة عام في 9 يوليو 2021 وينتهي خلال حوالي ستة أسابيع.