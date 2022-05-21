يأتي ذلك في إطار استقبال رئيس الإمارات للقادة والمسؤولين الدوليين الذي يتوافدون على أبوظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المشير خليفة حفتر قدم أيضا التهنئة خلال اللقاء الذين جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.

وأضافت: "من جانبه شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا الشقيقة، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات. كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة متمنيا الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق".

وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأ أيضا الشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم".

كما توجه الشيخ محمد بن زايد بالشكر والتقدير إلى الدبيبة، لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار".

ويوم السبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم الجمعة الموافق 13 من مايو الجاري، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما.