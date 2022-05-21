وقالت وكالة الأنباء السعودية:"وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بجدري القردة في المملكة، الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أميركا، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عاما، وتشير إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة".

من جانبها، نصحت هيئة الصحة العامة في السعودية (وقاية) المواطنين أثناء السفر إلى الخارج بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

ودعت الهيئة من يظهر عليه طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال العودة من السفر خلال 21 يوما الماضية، إلى عزل نفسه حتى مراجعة الطبيب.

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القرود ارتفاع الحرارة والصداع وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والتعب والإرهاق، وآلام الظهر، والطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام من الإصابة، حيث يبدأ في الوجه وينتشر إلى باقي الجسم، بحسب الهيئة.