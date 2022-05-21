وأضافت الوزارة في بيان أن شابا (18 عاما) "أصيب بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها".

وقالت مصادر محلية في مدينة جنين إن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي.

ولم يتضح على الفور إن كان القتيل والجريح من عناصر المقاومةالمسلحة، كما لم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية، التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم، حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتحصل عمليات الاقتحام غالبا خلال الفجر، وتتخللها اشتباكات بين الجنود ومقاتلين فلسطينين. وفي أحيان كثيرة، يجري تبادل إطلاق نار بالذخيرة الحية.

وأصيب 13 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم، قتل فيها أيضا فلسطيني وجندي إسرائيلي.