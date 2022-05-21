وأضافت المصادر أن الموقع المستهدف تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، ويضم مستودعات ذخيرة.

وشوهدت الحرائق تندلع في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سمع صداها في العاصمة دمشق، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت عددا من الصواريخ في ريف دمشق.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي، لدعم الجيش السوري.