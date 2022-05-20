وفي كلمة متلفزة، قال ميقاتي إن الانتخابات "جرت بشفافية مطلقة"، مضيفا: "أجريت رغم عدم توافر الحبر بماكينات الطباعة"، في إشارة إلى الصعوبات اللوجستية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن حكومته تعمل على وقف الانهيار الاقتصادي، وحماية حقوق المودعين في البنوك اللبنانية، وطالب مصرف لبنان المركزي بوضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد.

وطمأن ميقاتي اللبنانيين بالقول إن "مرحلة التعافي التدريجي للاقتصاد المنهار ستبدأ في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين.

وأظهرت خطة للتعافي المالي أقرها مجلس الوزراء اللبناني، أن الحكومة ستقوم بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.

وتقول الخطة التي اطلعت عليها "رويترز"، إنه "بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان سنلغي بداية جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق، خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وفي خطابه، شدد رئيس الوزراء اللبناني أن "لا إنقاذ من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي".