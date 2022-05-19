وأضافت الوزارة أن عبد الله و5 من المقربين منه و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات، بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وفي مطلع العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات اعتبرتهم جزءا من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت ليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، وقتئذ، أنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال.

وشملت العقوبات أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بعياد، وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه على قائمة العقوبات.