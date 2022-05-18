وقالت الحكومة في بيان إنها "قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ".

وأضافت أنه يأتي "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".

وسجل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتبقي الحكومة المغربية على حالة الطوارئ الصحية، مع تخفيف الإجراءات.