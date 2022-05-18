وذكر باشاغا، في خطاب ألقاه بعد الأحداث التي شهدتها طرابلس صباح الثلاثاء، أن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن مكتب باشاغا أنه غادر العاصمة طرابلس بعد ساعات من محاولته دخول المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة.

من جهته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، الثلاثاء، إن دخول رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان إلى طرابلس كان "سلميا".

وذكر المحجوب، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "كان دخول باشاغا بشكل سلمي، لكن بعد الهجوم عليه، قرر الانسحاب حفاظا على الأرواح.. وبالتالي، لم تكن هناك أية مواجهة أو معركة".

وحاول باشاغا مرارا تولي رئاسة الحكومة في طرابلس، لكن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ترفض تسليم السلطة.