وجدد الرئيس الروسي ــ خلال الاتصال ــ تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى له التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة في مختلف المجالات، كما عبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن شكره للرئيس الروسي لمشاعره الطيبة و تمنى له موفور الصحة و العافية ولروسيا الصديقة دوام الخير و الازدهار"، بحسب وام.