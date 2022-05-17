تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قدم خلاله تعازيه ومواساته إليه وشعب دولة الإمارات في وفاةالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيدا بالدور المحوري للفقيد الكبير في مسيرة التنمية في الإمارات و دعمه تعزيز العلاقات الإماراتية - الروسية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وجدد الرئيس الروسي ــ خلال الاتصال ــ تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى له التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة في مختلف المجالات، كما عبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن شكره للرئيس الروسي لمشاعره الطيبة و تمنى له موفور الصحة و العافية ولروسيا الصديقة دوام الخير و الازدهار"، بحسب وام.