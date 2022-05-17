وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، يوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً، في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة، ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي رسّخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوماً حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة، وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.