واستقبل الشيخ محمد بن زايد من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الذي قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

ونقل ولي عهد المملكة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ومواساته في الفقيد الشيخ خليفة.

كما استقبل رئيس الدولة في العاصمة أبوظبي، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كمالا هاريس التي نقلت إلى سموه تعازي الرئيس الأميريكي جو بايدن وقدمت تعازيها في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيا، فيما رافقها وفد يضم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين والمبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز.

كما قدم التعازي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والملك فيليب ملك بلجيكا وألكسندر فونشينش رئيس صربيا، وسيرجيه ماناريلا رئيس إيطاليا وفخامة محمد باعزوم رئيس جمهورية النيجر ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، وإسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي وسالفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ وحليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والسيدة سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا ومحمد العليمي رئيس مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية وأوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا وليسجي شرينيماخر وزير التجارة والخارجية في هولندا ومعالي روبرت بورجي المبعوث الخاص لرئيس الفلبين وبيلاوال بوتو رازداري وزير خارجية باكستان والفريق أول قمر جاويد قائد الجيش في باكستان وزوقزادة زوقي أمين وزير الاقتصاد في طاجيكستان ورستم أوميروف المبعوث الخاص لرئيس أوكرانيا والسفير كيني فيليكس هاشينسكي دانوبريغا نائب وزير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية في جمهورية البرازيل إضافة إلى وفد من أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها، عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة وعموم عائلة آل نهيان وإلى شعب الإمارات في الفقيد، كما توجه قادة الدول والزعماء والمسؤولون الدوليون بتهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتوليه قيادة دولة الإمارات متمنين له التوفيق في العمل لما فيه الخير لشعبه ووطنه والعالم أجمع استكمالاً لما حققته خلال مراحل نوعية مزدهرة في مسيرة دولة الإمارات وتاريخها على مختلف المستويات.

من جانبه أبدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها أصحاب السمو والجلالة والفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم كما أعرب سموه عن تقديره لتهانيهم بتوليه قيادة الدولة وأمنياتهم الطيبة التي عبروا عنها لسموه، سائلاً المولى تعالى أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة وتمنياته لشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام الخير والازدهار".