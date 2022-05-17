وأعرب بليكن عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ليلة الثلاثاء.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبر الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.