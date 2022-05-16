وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في استقبال ولي العهد السعودي، بمطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقد أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.



كما كان في استقبال ولي العهد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.



وقد رافق ولي العهد كل من الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ومدير المكتب الخاص لولي العهد الأستاذ بدر بن محمد العساكر وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.



هذا وقد غادر ولي العهد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في وداعه رئيس الدولة والشيوخ كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.