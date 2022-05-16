وقال اثنان من مسؤولي حزب الله إن إلياس جرادة، وهو طيب عيون، على قائمة "معا نحو التغيير" المدعومة من المعارضة، فاز بمقعد مسيحي أرثوذكسي كان يشغله سابقا أسعد حردان من الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو حليف مقرب من حزب الله وكان نائبا منذ ذلك الحين.

وقال جرداه لوكالة رويترز إن قائمته حصلت على عدد كاف من الأصوات للفوز بمقعد واحد، في نصر للمعارضة في منطقة تهيمن عليها الجماعة المدعومة من إيران.

لكنه لم يؤكد فوزه بمقعد قبل الانتهاء من فرز النتائج كاملة.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، في مؤتمر صحفي، ليلة الاثنين، إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد، بلغت 41 بالمئة.